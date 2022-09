Olivia Wilde protagonizou um momento caricato ao desfilar na passadeira vermelha do Festival de Cinema de San Sebastian. A atriz e realizadora pisou o próprio vestido e quase caiu diante de todos.

Os sapatos stiletto de salto alto que Olivia combinou com o vestido comprido de cor verde esmeralda e repleto de lantejoulas ficaram presos na cauda e levaram-na a tropeçar ao descer as escadas do teatro Victoria Eugenia.

Prestes a perder o equilíbrio, a atriz foi ajudada por uma assistente. Olivia Wilde precisou mesmo de tirar o sapato para garantir que este já não estava preso e podia seguir pela passadeira vermelha... mas agora de mão dada e com ajuda.

Veja na galeria as imagens que registaram o momento.

Leia Também: Os looks de Harry Styles e Olivia Wilde no Festival de Cinema de Veneza