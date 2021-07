Sara Matos partilhou recentemente na sua conta oficial de Instagram uma publicação que levou os fãs a acreditarem que poderia ter revelado o nome do filho. Porém, a verdade é que tudo não passou de uma má interpretação dos seguidores.

Perceba o que realmente aconteceu

A atriz publicou no Instagram uma fotografia de umas unhas com desenhos infantis e na legenda escreveu: "Mãos da mãe do Joaquim Matos".

Perante estas palavras, foram muitos os que comentaram a publicação elogiando a escolha e referindo-se à mesma como se estivesse relacionada com o nome do primeiro filho em comum entre Sara e Pedro Teixeira.

Para que não restem dúvidas, alertamos os mais distraídos para o facto de as mãos que surgem na imagem serem as de Joana Castro (que surge identificada na publicação).

Joana é cunhada de Sara, companheira do irmão da atriz, Afonso Alves Matos, e mãe do pequeno Joaquim: primeiro filho casal e sobrinho da atriz da SIC.

