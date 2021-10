Angelina Jolie é na maior parte das ocasiões elogiada pelas escolhas acertadas no que diz respeito aos seus visuais, contudo, a imprensa internacional destaca agora uma exceção à 'regra'.

Este domingo à noite, 24 de outubro, a estrela marcou presença na apresentação do filme 'Eternals' no Festival de Cinema de Roma e acabou por dar nas vistas por causa de uma falha no seu visual.

Conforme se pode ver pelas fotografias captadas na passadeira vermelha, que poderá ver na presente galeria, as extensões de Jolie, de 46 anos, não estavam bem colocadas, pelo que se notava a diferença entre o comprimento do seu cabelo original e o postiço.

Não demorou muito até que o incidente se tornasse viral nas redes sociais.

"Como é que deixam a Angelina Jolie ir para uma passadeira vermelha com extensões assim? Alguém vai ser despedido", disse um internauta no Twitter.

"Não sou cabeleireiro, mas quem fez isto à Angelina Jolie ou enganou-se ou estava bêbado", acrescentou outro.

