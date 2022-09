O príncipe Harry e Meghan Markle juntaram-se aos restantes membros da família real na noite desta terça-feira, 13 de setembro, para receberem a urna da rainha Isabel II.

O caixão que transporta a rainha Isabel II chegou hoje ao Palácio de Buckingham depois de ter estado três dias em Edimburgo, Escócia.

Harry e Meghan ficarão com o rei Carlos III e a mulher, a rainha Camilla, com o príncipe William e a princesa Kate e ainda com o príncipe André (filho mais novo de Isabel II).

Os filhos de Carlos III voltam a demonstrar que colocaram as discórdias que os tem dividido nos últimos anos para trás das costas.

