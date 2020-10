Uma Thurman, de 50 anos, tem um novo amor. A atriz está a namorar o arquiteto Peter Sabbeth, um homem que conheceu na praia durante este verão.

Uma Thurman torna-se assim a prova de que os amores de verão existem mesmo e podem aparecer quando menos se espera. Para que entenda o porquê desta afirmação, vamos contar-lhe de que forma a atriz conheceu o novo namorado.

Os dois estavam a passear pela praia de Sag Harbor, nos Hamptons, quando Peter quis dar um mergulho e resolveu, sem a conhecer, perguntar à atriz se esta não se importaria de ficar com o seu cão enquanto este dava o seu desejado mergulho.

"O Peter não fazia ideia de quem era a Uma naquela altura. Ela estava a caminhar na praia, conhecida localmente como Long Beach, perto dele, então ele pediu-lhe para ficar com o seu cão enquanto ele dava um mergulho. A Uma disse que sim, tomou conta do cão enquanto ele nadava e agora, alguns meses depois, os dois estão loucamente apaixonados e querem comprar uma casa juntos nos Hamptons", contou uma fonte próxima do casal ao jornal New York Post.

