Giovanna Ewbank foi mãe pela terceira vez na passada semana com o nascimento do seu primeiro filho biológico, fruto do seu relacionamento com Bruno Gagliasso.

Começou assim uma desafiante fase na vida da atriz brasileira, que tem vindo a partilhar com os seus seguidores do Instagram os diversos desafios com que se deparou por ter um bebé em casa.

Ainda esta sexta-feira, dia 17 de julho, Giovanna publicou uma nova fotografia na sua conta de Instagram onde evidenciou: "Bom dia para ti que dormiste a noite inteira... porque não foi o meu caso", brincou.

"Mas o AMOR e o nosso corpo são muito perfeitos mesmo, superam TUDO! Porque mesmo sem dormir direito há uma semana, estou tão feliz e tão realizada!!!", completou.

Desde logo, a artista recebeu o elogio de diversos fãs. Importa notar que Giovanna e Bruno Gagliasso já são pais de dois filhos adotivos: Titi e Bless.

