Manuel Luís Goucha partilhou um vídeo na sua página de Instagram, este domingo, 18 de junho, no qual responde a um comentário ofensivo feito sobre si nas redes sociais, depois do apresentador ter criticado uma opinião de Helena Isabel Patrício.

"Diz ao Goucha que ele ainda vai precisar da Helena Isabel para ajudar a preencher os papéis da reforma. É tão patriota que passa a vida nas festas das rainhas de outros países. Juízo a esse 'senhor' ou lá o que é", lê-se no comentário em questão.

"Leu a mensagem? Disparatada, sem nexo. Só não digo imbecil porque também não vale a pena estar aqui a ofender as pessoas, não é?", diz, em tom irónico.

Entretanto, responde a cada uma das críticas.

"Fala de patriotismo, ou falta dele, na sequência da ida às festas das rainhas dos outros países. Bem, o conceito de patriotismo levar-nos-ia a uma discussão muito acesa. Nasci em Portugal, gosto de ser português, é aqui que quero fazer o meu caminho sendo aquilo que sou. E olhe que sou, cada vez mais, aquilo que sempre quis ser", defende.

"Quanto às festas das rainhas dos outros países. Bem, festas das rainhas em Portugal não é possível, porque não as temos. Somos um República vai para 113 anos. E sim, estive no casamento de William e Kate, no mês depois no Mónaco no casamento de Alberto com Charlene, estive no casamento do Harry com a Meghan, depois há um ano estive no Jubileu da rainha II e, infelizmente, passados alguns meses, estive no seu funeral e há mês e meio estive na coroação do rei Carlos III e da rainha Camilla", enumera.

"Mas eu estive a trabalhar. Estive a reportar em transmissão direta tudo aquilo que ia acontecendo para o canal onde diariamente presto os meus serviços, a TVI", esclarece, referindo que se fosse convidado pelas famílias reais aceitaria com todo o gosto.

Quanto à primeira parte da mensagem, adiantou: "Não vou precisar da ajuda de quem quer que seja para meter os papéis para a reforma. Sabe porquê? Porque eu não tenciono reformar-me de coisa alguma, a não ser da vida, mas isso vai acontecer a todos".

"Desejo-lhe as melhoras, olhe que bem precisa!", completa, entre risos.

Veja o vídeo:

