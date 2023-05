Offset foi uma das estrelas que não faltou à antestreia do filme da Disney 'A Pequena Sereia', que aconteceu no passado dia 8 de maio, em Hollywood Califórnia.

Para o evento, conforme poderá ver pelas imagens presentes na galeria, o rapper fez-se acompanhar pelas filhas: Kulture Kiari e Kalea Marie.

Note-se que Kalea é fruto do anterior relacionamento do artista com Shya L'amour. Já Kulture nasceu da relação com Cardi B.

