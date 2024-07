O dia 30 de junho de 2024 ficará para sempre marcado na memória de Fanny Rodrigues. A apresentadora do 'Somos Portugal' partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma fotografia onde posa com Tony Carreira.

"Podia escrever muita coisa. Mas é melhor não. A vida tem me ensinado a não escrever tudo, ou sempre, de cabeça quente. Vou guardar para mim. E só partilhar convosco que 'voltei' da melhor maneira", começa por dizer.

"Estive ao lado. Partilhei palco. Tirei foto e ainda recebi e dei um abraço a uma pessoa que me diz muito, desde miúda. Tony", completa.

Veja as imagens deste momento de seguida:

