Foram várias as caras conhecidas que se despediram publicamente de Lauro António, que morreu esta quinta-feira, aos 79 anos.

Uma das mais recentes figuras públicas a recorrer ao Instagram para lamentar a perda foi Nuno Markl, que partilhou algumas palavras em sua homenagem.

"Lauro António fez parte da minha vida de várias maneiras. Como mestre de cerimónias de algum do melhor cinema clássico que vi na televisão (lembram-se quando uma rubrica de filmes clássicos era uma aposta segura de audiências?); como inspiração para uma das sátiras que fiz com mais afeto, quando criei para o Herman José a personagem de Lauro Dérmio, o divulgador de cinema com amor pela 7.ª arte e uma constante luta com a pronúncia inglesa", começou por destacar.

"Uma caricatura que veio de um lugar bom e que, para grande felicidade minha, o Lauro aceitou com o entusiasmo, a graciosidade e a gentileza que lhe eram característicos. (Ele nunca disse 'letse luque ata treila', mas como que deu a sua bênção para que o Dérmio dissesse)", recordou ainda.

"Depois fez também parte da minha vida ao ser pai de um parceiro de aventuras criativas tão entusiasta e talentoso como o Frederico Corado, que conheci quando ambos trabalhámos n’A Peça Que Dá Para o Torto' (eu como tradutor, ele como adaptador) e que hoje merece todos os abraços apertados. 'Sabes de quem eu sou filho?', disse-me o Frederico quando nos conhecemos, 'Do Lauro António!'", continuou.

"Lembrei-me recentemente do Lauro quando morreu o grande Peter Bogdanovich. Tal como Bogdanovich, o Lauro podia ter feito mais filmes do que fez, mas parecia ter tanto ou mais gozo como divulgador, historiador e puro e simples amante do cinema - de todo o cinema - do que como cineasta. Deixou um belo Manhã Submersa e uma coleção de documentários e telefilmes feitos com o aprumo de quem ama o Cinema, mesmo num ecrã mais pequeno. Um brinde ao Lauro, um abraço apertado à família e amigos", rematou.

