Afonso Vaz recebeu duas oportunidades de mostrar o que valia na casa de 'O Triângulo', embora em nenhuma delas tenha conseguido convencer o público.

Expulso do programa no passado domingo, dia 19 de março, Afonso viu terminada a sua participação no formato, embora não concorde com o que lhe tem vindo a ser apontado.

Na lista de críticas ao jovem surge o facto de ter sido "irrelevante" e de ter aparecido pouco, embora Afonso prefira pensar de outra forma.

"Para mim, um bom concorrente sou eu. A questão de ser divertido, de alegrar a casa, de criar dinâmicas, de ganhar pequenas competições que existem... Em termos psicológicos, ninguém me afeta, eu faço a minha vida e saio com a minha imagem. A questão de ser bem educado, de jogar e ganhar, isso para mim é ser um bom jogador. Isto é ser um jogador ativo, daí ficar tão chateado e desiludido quando dizem que sou irrelevante, porque acho que o que menos sou na casa é irrelevante", explicou o participante durante a sua participação no 'Dois às 10' na manhã desta segunda-feira.

