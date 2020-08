Ao longo do último ano, Rebel Wilson tem-se tornado uma inspiração para os fãs ao partilhar todo o processo na luta pela perda de peso. Depois de perdidos 18 quilos, a transformação é notória e a atriz está cada vez mais perto de atingir o seu objetivo, como confidenciou recentemente nas redes sociais.

Na última partilha que fez no Instagram, a australiana agradeceu o apoio que tem recebido do público nesta fase e revelou que está a oito quilos do seu peso ideal.

Este objetivo, afirma, espera que seja cumprido até ao final do ano.

