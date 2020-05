Em abril do ano passado, Iva Domingues disse adeus à TVI, aquela que foi a sua casa durante cerca de 20 anos, para abraçar um novo desafio profissional no canal 11. Passado um ano, regressou esta sexta-feira, dia 9, à estação de Queluz como convidada do programa 'A Tarde é Sua', de Fátima Lopes.

O momento ficou marcado por muitas emoções e não deixou de ser assinalado, tanto nas suas redes pessoais como nas do programa.

"Foi tão bom matar saudades das minhas pessoas", escreveu na legenda de uma imagem em que aparece na companhia da anfitriã das tardes.

Essa mesma imagem foi partilhado no Instagram do formato. "As saudades que já tínhamos da Iva Domingues", lê-se na legenda.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues recorda memória de 2006 com Iva Domingues