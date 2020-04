Esta segunda-feira, dia 27, Rita Ferro Rodrigues completa o seu 47.º dia de quarentena e como vem por hábito não deixou de assinalar mais uma página deste período de isolamento social nas redes sociais.

Nas redes sociais, contou que esta noite sonhou que estava a assistir a um jogo de futebol, o que a fez recordar uma memória de 2006 ao lado de outra cara bem conhecida, a amiga e apresentadora Iva Domingues.

Nas imagens, a dupla aparece a ver um jogo da Seleção Nacional para o Mundial.

"Como é que vocês estão? Com força? Com esperança? Tem de ser malta! Olhem... eu estive toda a noite a sonhar com... bola! Que saudades da emoção de uma boa jogatana. Isto sou eu e a Iva em 2006 (Mundial a sofrer com Portugal. reparem bem nas expressões de angústia", escreveu na legenda.

E rematou, com um reparo repleto de humor: "Isto era também na altura em que as pessoas arranjavam as sobrancelhas. Arranjavam bastante. Muito. Demais".

