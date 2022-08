"Um ano de Joaquim". Foi com estas palavras que Dália Madruga começou por comemorar no Instagram o aniversário do filho mais novo.

A figura pública foi mãe pela quarta vez no dia 22 de agosto de 2021, data que fez questão de celebrar publicamente logo pela manhã.

"12 meses a encher a nossa vida de sorrisos e gargalhadas! Que bênção a nossa", completou, juntando às palavras algumas carinhosas fotografias do menino.

De recordar que Dália Madruga e o marido, Marcos Tenório Bastinhas, são também pais de Clara e Alice. A figura pública é ainda mãe de João, fruto de uma relação anterior.

