A Netflix decidiu transmitir aquela que se acredita ser a última aparição de Naya Rivera na TV antes da sua morte trágica, depois de ter desaparecido enquanto nadava com o filho no lago Piru.

A Netflix confirmou que o episódio do 'Sugar Rush' que conta com a presença da estrela da série 'Glee' vai para o ar esta sexta-feira.

As gravações foram feitas em Los Angeles, no passado mês de fevereiro, antes da pandemia do novo coronavírus ter interrompido a produção do programa, como relata o Daily Mirror.

