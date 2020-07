A atriz Jani Zhao decidiu mudar radicalmente de visual. Em conversa com o seu cabeleireiro, a atriz percebeu que estava na altura de mudar e dizer 'adeus' aos cabelos longos que há vários anos era a sua imagem de marca.

"Nunca pensei que um corte de cabelo me soubesse tão bem! O Daniel é um verdadeiro artista, faz o seu trabalho com uma precisão e um amor imenso", contou Jani ao revelar a mudança aos seus seguidores do Instagram.

"Chegamos a este momento passado quatro ou cinco anos de muitas conversas e algumas tentativas. O importante é resistirmos, seja no que for, agora falo de um simples corte de cabelo mas tudo isto está carregado de simbolismo e sentido, e termos paciência. O momento chegará. Chega sempre", declarou ainda a atriz.

Veja na galeria o resultado final desta surpreendente mudança de visual.

