A produção do 'Big Brother Famosos' foi até ao Twitter para esta terça-feira revelar quais as opiniões que mais se destacam tendo em conta os últimos acontecimentos no reality show.

Segundo as opiniões reunidas, "o Twitter está contra Miguel Azevedo" devido ao facto de o cantor ter ficado chateado com os colegas por ter sido nomeado. Fernando Semedo e Bernardo Sousa mostraram-se contra a sua postura e "os internautas gostaram de ver a aproximação entre os dois concorrentes posicionando-se contra Miguel".

Por seu turno, também Virginia López está na 'mira' dos espetadores por ter-se juntado "a Marco Costa e a Miguel para derrubar Bernardo".

Veja aqui as imagens que dão destaque as críticas dos espetadores no Twitter.

Leia Também: "Quem tem o meu tom de pele não vai muito longe [no 'Big Brother']"