Miguel Azevedo e Fernando Semedo tiveram na noite de terça-feira direito a um jantar a dois no qual fizeram diversas confissões sobre a participação de ambos no 'Big Brother Famosos'.

No decorrer de um jogo de perguntas e respostas, o chef de cozinha foi questionado sobre o seu alegado medo de ser nomeado e explicou que o seu receio não se prende com a nomeação mas sim com a expulsão.

"Eu não tenho medo de ser nomeado, acho é que quando for a nomeação sou uma pessoa que irá sair, por ter sentido várias vezes preconceito pelo meu tom de pele. Em vários momentos da minha vida senti preconceito, já senti racismo sobre mim, e daquilo que tenho visto neste programa, ou noutros programas, é que quem tem o meu tom de pele não vai muito longe", justificou o concorrente.

