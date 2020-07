Kate Middleton é adepta de tweed, como já ficou comprovado em diversas das suas aparições públicas, mas não subscreve que esta seja uma tendência para estações frias.

Esta quarta-feira, dia 1, os duques de Cambridge assinalaram nas suas redes sociais o Dia do Canadá com um vídeo em que se mostram à conversa com profissionais do Surrey Memorial Hospital.

Um momento para o qual Kate elegeu uma peça em tweed, em tom encarnado. Contudo, pelo facto de se encontrar em videochamada, não ficou perceptível se se tratava de um vestido ou de uma camisola.

Ainda assim, a mulher do príncipe William provou que, mesmo em pleno verão, o tecido que a Chanel celebrizou assenta-lhe que nem uma luva.

Ora veja.

