A TVI revelou nas últimas horas o nome da convidada que irá protagonizar a próxima edição do programa 'Conta-me'. Matilde Breyner foi entrevistada por Manuel Luís Goucha.

Numa conversa intimista, a atriz recorda a sua história de vida e o percurso como atriz.

Matilde, recorde-se, vive atualmente um dos momentos mais felizes da sua vida. A atriz está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Tiago Felizardo.

O programa 'Conta-me', importa lembrar vai para o ar aos sábados após a exibição do 'Jornal da Uma'.

