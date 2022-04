Matilde Breyner aproveitou a chegada do calor para desfrutar do seu primeiro dia de praia. A atriz foi a banhos e partilhou o momento com os seus seguidores do Instagram.

Grávida do primeiro filho, Matilde mostrou nas redes sociais uma fotografia na qual exibe a sua barriguinha em biquíni.

"O mais provável é acabar a vomitar esta bola de berlim… Mas enquanto me está a saber bem vou-me lambuzar até ao fim", lê-se na legenda do registo.

O bebé que está a caminho, cujo nome e sexo ainda não foram revelados, resultado casamento da atriz com o também ator Tiago Felizardo.

