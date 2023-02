Parece que a 'Rua das Flores' não foi realmente extinta! A novela chegou ao fim no verão do ano passado sem nunca cumprir as expetativas, mas a TVI recusou 'deitar fora' o investimento feito - que não foi nada barato.

Assim, parte do cenário construído de raiz para a produção será agora aproveitado para a novela 'Queridos Papás', a próxima aposta da estação.

Nas redes sociais, a TVI mostrou algumas imagens do cenário exterior desta nova trama e é possível reconhecer, não só, que as gravações estão a ser feitas nos estúdios do canal em Bucelas, como há também estruturas que não chegaram a ser destruídas.

Importa lembrar que, na altura da apresentação de 'Rua das Flores', a TVI divulgou que foi levada a cabo a construção de vários edifícios, alguns deles com três andares e nove metros de altura.

O cenário exterior totalizava "1 800 m2 de área de implantação, dos quais cerca de 500 m2 eram cobertos", conforme noticiou a Media Capital através de comunicado. Este foi um dos maiores projetos alguma vez realizados pela Empresa Portuguesa de Cenários (EPC).

Com 'Rua das Flores', a TVI tinha intenção de fazer um produto duradouro e com várias temporadas, à semelhança do que tem acontecido com 'Festa é Festa'. Ainda assim, e ao contrário do que chegou a ser noticiado por alguns meios de comunicação, as gravações nunca terminaram antes do que foi acordado com os atores, revelação que foi feita em exclusivo ao Fama ao Minuto por Matilde Breyner, conforme pode recordar abaixo.

