Esta quarta-feira, 8 de dezembro, a TVI transmitir uma emissão especial dedicada a todas as mães. A ideia pretende assinalar o Dia da Mãe, que antigamente se celebrava nesta data.

"Durante muitos anos, 8 de dezembro era a data em que se assinalava o Dia da Mãe. Para muitos, este dia ainda tem um significado especial e a pensar nisso a TVI juntou caras queridas pelo público para conversar com as mães, tendo a oportunidade de lhes perguntar aquilo que nunca conseguiram", explica o canal em comunicado.

Neste sentido, no programa da manhã, o 'Dois Às 10', Maria Sampaio e Zé Lopes vão conversar com as suas mães. À tarde, Manuel Luís Goucha vai receber uma das duplas de mãe e filha mais conhecidas do país, Inês e Luísa Castel-Branco.

