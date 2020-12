A TVI mudou esta segunda-feira o alinhamento do programa 'Você Na TV', onde estava previsto que vários apresentadores se juntassem a Manuel Luís Goucha. O apresentador acabou por conduzir sozinho uma emissão em homenagem a Sara Carreira - jovem cantora, de 21 anos, que morreu no passado sábado.

Novidade adiada

"Até ao fim do programa mais marcante das manhãs portuguesas, Manuel Luís Goucha vai assumir o comando do 'Você Na TV' com vários apresentadores, algumas das caras mais conhecidas dos portugueses", informava a estação num comunicado enviado à imprensa há alguns dias e onde revelava ainda que o primeiro rosto a juntar-se a Goucha seria Ruben Rua e o segundo Cláudio Ramos.

A trágica morte de Sara Carreira mudou os planos da estação e adiou a grande novidade das manhãs, pelo menos para já. Os responsáveis pela comunicação do canal afirmam não ter, por agora, uma data para o arranque deste projeto.

Programa especial no feriado

Com o 'plano' pensado para o programa 'Você Na TV' adiado, a TVI agendou para o feriado de 8 de dezembro uma emissão especial.

Esta terça-feira, a estação colocará no ar o formato solidário 'Todos Por Todos'.

A data do 'Dia de Cristina' desta semana

Parece que a quarta-feira se tornou o dia perfeito para que todas as semanas Cristina Ferreira regresse ao pequeno ecrã com o seu surpreendente 'Dia de Cristina'. Tal como tem acontecido nas semanas anteriores, também esta semana o formato volta à antena na quarta-feira (dia 9 de dezembro).

