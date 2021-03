Depois de a SIC ter revelado os seus resultados do mês de fevereiro, onde anuncia mais um feito no que às audiências televisivas diz respeito: "25 meses consecutivos de liderança", a TVI resolveu mostrar que também tem motivos para celebrar.

"Os resultados das audiências da TVI relativas ao mês de fevereiro demonstram que a estação está cada vez mais perto da liderança e que foi o canal que mais cresceu neste mês", anuncia a estação de Queluz de Baixo em comunicado enviado à imprensa.

"De acordo com os dados da CAEM/GfK, a TVI alcança 17.5% de share no all day, o que representa o melhor resultado do canal desde março de 2019", garante a mesma nota.

Cristina Ferreira, diretora de ficção e entretenimento do canal, começa agora a ter motivos para festejar.

