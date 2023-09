Alexandra Lencastre foi uma das muitas caras conhecidas que estiveram presentes na emissão especial 'Palácio das Estrelas', que o canal realizou no Palácio Nacional de Queluz na noite de domingo.

Na página de Instagram do canal foi destacado um vídeo da atriz, que está agora de regresso à estação depois de ter estado na SIC.

"As primeiras palavras de Alexandra Lencastre após regresso à TVI. Estamos muito felizes com este regresso", pode ler-se na legenda do vídeo de Alexandra Lencastre que surge à conversa com Idevor Mendonça.

"Era exatamente o que eu precisava que me acontecesse nesta altura. Estou numa família, de facto, que me acarinha e que me trata de uma forma que há muito tempo eu não me sentia tratada. Passámos por várias crises, pela pandemia e por tudo, e esta tristeza, estas melancolias, estas frustrações, aqui desaparecem. Vou dizer isto, vou dizer de coração, não há sítio onde eu me sinta melhor do que o estúdio quando começo a gravar a novela", destacou a atriz.

