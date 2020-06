Depois de se estrear como atriz na novela 'Prisioneira', da TVI, Margarida Corceiro continuou a ser uma aposta para a estação de Queluz. Seguiu-se a participação no programa 'Dança Com As Estrelas' - que acabou por ser interrompido devido à pandemia da Covid-19.

A jovem, de 17 anos, vai ser uma das estrelas da próxima novela, 'Bem Me Quer', anunciou o canal esta sexta-feira.

"Depois de brilhar na pista de dança do programa 'Dança Com a Estrelas', Margarida Corceiro vai dar vida a uma personagem da nova novela da TVI, 'Bem Me Quer'.

Quem vai assistir a esta grande produção?", lê-se numa publicação no Instagram.

Leia Também: 'Somos Portugal' de volta aos diretos. E com Rita Pereira a apresentar!