Com a novela 'Na Corda Bamba' a chegar ao fim, a TVI precisou de encontrar alternativas para substituir a produção mesmo com as gravações paradas devido à pandemia de Covid-19.

Assim, a estação de Queluz de Baixo decidiu repor uma novela que há 10 anos fez sucesso no canal: 'Espírito Indomável'.

A trama regressa agora numa edição especial, gravada em alta definição.

