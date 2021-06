A TVI anunciou através de um comunicado enviado às redações que o programa 'Somos Portugal' terá este domingo, dia 4 de julho, uma novidade que promete alegrar os espetadores.

"Durante a tarde de domingo, o Somos Portugal regressar à estrada", anuncia o canal.

Depois de vários meses num formato adaptado a uma nova realidade, devido à pandemia da Covid-19, o 'Somos Portugal' volta a percorrer o país.

O programa que anima as tardes de domingo na TVI volta desta forma a "estar perto das pessoas e mostrar-nos o Portugal real", mas com todas as medidas de segurança garantidas.

