'Britney vs Spears' é o novo documentário da Netflix que abordará a tutela de 13 anos da cantora.

Num trailer que já foi lançado pela plataforma de streaming, ouve-se a voz de Britney Spears numa mensagem que deixou ao advogado a 21 de janeiro de 2009.

"Oi. O meu nome é Britney Spears. Liguei-lhe antes. Estou a ligar de novo porque só queria ter a certeza de que durante o processo de eliminação da tutela...", diz a artista no vídeo.

De acordo com o New York Post, será lançado na quarta-feira um trailer completo, segundo a Netflix, e ainda não foi revelada a data de lançamento do documentário.

Sabe-se ainda que este trabalho é dirigido por Erin Lee Carr. Um filme que gira em torno da tutela da cantora e que contará também com pessoas que conhecem a artista.

