Tuppence Middleton, de 35 anos, está grávida. A novidade foi tornada pública esta segunda-feira, dia 25, com a presença da atriz no evento de estreia do filme 'Downton Abbey: A New Era'.

Tuppence Middleton surgiu no London's Leicester Square com um deslumbrante vestido preto de gala, de assinatura Valentino, que marcou a sua silhueta e deixou à vista a pronunciada barriguinha de grávida.

