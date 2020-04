Para Juliana Paes hoje é um dia agridoce. Isto porque a mãe da atriz brasileira completa mais um ano de vida esta quarta-feira, 15 de abril, mas não pode festejar a data com a progenitora por causa da pandemia da Covid-19.

"Hoje é o dia da minha MÃE e tudo o que eu mais queria era dar-lhe um abraço... como eu queria sentir o cheirinho dela", lamentou. "Ela está viva, vivíssima, cheia de luz, alegria, força, estamos longe, por força do momento, mas cada vez mais próximas conforme a maturidade me deixa mais parecida com ela", acrescentou, tecendo rasgados elogios à progenitora neste dia especial.

"Somos arianas danadas, e dela veio tanto minha garra, quanto o meu sorriso e minha alegria de viver... quando fecho os olhos e penso na minha mãe, penso nesse sorriso largo que ela abre para todos, sem exceção, sem julgamentos... o seu rosto tem a cor do amor... a minha mãe é a sensatez amorosa e firme, é a generosidade encarnada, é força e fé sem eu saber explicar onde começa e termina... obrigada, minha mãe! Sou grata por ter sido conduzida por tua majestade nessa jornada minha", rematou.

