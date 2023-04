Kylie Jenner e Timothée Chalamet estão debaixo do olhar atento da imprensa internacional e tudo aponta para que estejam a viver um romance.

Depois dos rumores de namoro e de a celebridade ter sido vista a chegar à mansão do ator, o Page Six relata que foram agora 'apanhados' num encontro secreto do lado de fora do Tito's Tacos em Los Angeles.

O ator - que tentou passar despercebido com um boné e uma máscara de proteção individual - foi visto a entrar no carro de Kylie Jenner e seguiram para um restaurante, mas pediram comida para levar e comer no carro. Uma tentativa de se manterem o mais discretos possíveis, mas não conseguir escapar por completo aos olhos mais atentos dos paparazzi.

O Page Six relata que ambos conseguiram privacidade com os vidros escuros do carro, e também estiveram cerca de 30 minutos sozinhos dentro do veículo, isto porque o segurança de Kylie Jenner saiu do carro para lhes dar um tempinho a sós.

Embora qualquer informação de romance não tenha sido confirmada de forma oficial até à data, tudo aponta para que esteja a nascer uma nova relação amorosa no mundo das celebridades.

A confirmar-se o romance, esta relação chega depois de Kylie se ter separado de Travis Scott, com quem tem dois filhos em comum, Stormi, de cinco anos, e Aire, de um.

