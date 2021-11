"Ainda nem acredito que estou a escrever isto, mas a verdade é que não me resta outra escolha". Foi desta forma que Bárbara Bandeira começou a mensagem na qual lamenta ter de adiar o concerto no Coliseu dos Recreios.

Devido a alguns membros da sua equipa terem sido diagnosticados com Covid-19, a artista viu-se obrigada a mudar a data da atuação deste sábado, dia 6, para o dia 28 de novembro. "Sendo um domingo e havendo escola no dia a seguir, marquei para as 20h para que todos consigam vir", explicou ainda.

"Estou naturalmente triste com tudo isto mas acredito que as coisas acontecem por um motivo e que dia 28 de novembro é o dia certo para o Coliseu acontecer. Muito obrigada por todas as mensagens de conforto, aproveito para vos descansar e dizer que estou negativa e motivada para vos dar o melhor concerto que conseguir. Quero que saibam que vos adoro e que não há nada mais bonito do que sentir que vocês estão comigo sempre, seja quando for", rematou.

