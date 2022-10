Tristan Thompson não resistiu em mostrar aos seguidores o carinhoso presente que recebeu da filha, True, de quatro anos.

A menina fez uma adorável moldura com uma fotografia de ambos, recortada em forma de coração.

"Ilumina o meu coração", escreveu o pai 'babado' na publicação onde mostra a prenda, acrescentando ainda a hashtag "minha princesa".

De recordar que além da menina, Tristan Thompson é também pai de um bebé, com nove semanas, e ambas as crianças são fruto da relação com Khloé Kardashian. O jogador é ainda pai de Prince, de cinco anos, com a 'ex' Jordan Craig, e do Theo, de 10 meses, com Maralee Nichols.

© Instagram_realtristan13

