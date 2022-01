Tristan Thompson assumiu que é pai do filho de Maralee Nichols através de uma publicação que fez nas stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira.

"Os resultados dos testes de paternidade revelam que tive um filho com Maralee Nichols", escreveu a estrela da NBA, de 30 anos. "Assumo total responsabilidade pelas minhas ações", afirmou de seguida, referindo que tenciona agora criar o menino de forma "amigável" com a mãe do mesmo.

Antes de terminar a mensagem, fez questão de deixar também um "pedido de desculpa a todos os que magoou e desapontou", especialmente a Khloé Kardashian.

"Não mereces isto. Não mereces a dor e humilhação que pela qual te fiz passar. Não mereces a maneira como te tratei ao longo dos anos", destacou, falando diretamente para Khloé.

"Tenho o maior respeito por ti e amor por ti. Independentemente do que possas pensar. Mais uma vez, sinto muito", disse ainda.

