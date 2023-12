Trevor Noah vai apresentar a cerimónia dos Grammy Awards novamente no próximo ano.

O antigo apresentador do ‘Daily Show’ confirmou que será novamente o anfitrião desta entrega de prémios anuais, que homenageiam a excelência na música, pelo quarto ano consecutivo e está ansioso para se "divertir muito".

A notícia foi confirmada pelo próprio no seu podcast 'What Now? With Trevor Noah'. "Acho que também é importante dizer uma coisa: Vou apresentar os Grammys. Estou muito animado por isso! É muito divertido", revelou.

"Eu gosto dos Grammys porque posso assistir ao espetáculo ao vivo e depois comentá-lo pessoalmente enquanto está a decorrer", acrescentou o comediante.

