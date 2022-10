Kanye West está envolvido numa grande polémica por causa dos comentários antissemitas que fez recentemente.

Trevor Noah comentou o assunto depois de ter sido questionado por um membro do público do seu programa - 'The Daily Show' - se tinha tido um desentendimento com o rapper.

"Nunca tive um desentendimento com o Kanye West, eu estava era preocupado com ele", garante.

"Estou a falar a sério. Se alguém me diz a mim ou a outra pessoa que tem um problema de saúde mental e que quando não toma a medicação não consegue controlar-se, e depois toda a gente ignora quando essa pessoa está a ter um episódio e não tomou a medicação, e lhe dão uma plataforma, chego a pensar em como isso é um pouco m****** para ser honesto", lamenta.

"O meu avô era bipolar e uma das coisas que se sabia na família - e não estou a dizer que o Kanye seja bipolar, mas estou a dizer que o meu avô era - era que quando estava a ter um episódio ele podia comportar-se de determinada maneira, fazer determinadas coisas, pegaria no carro da família, ir-se-ia embora. O nosso trabalho era apoiá-lo para que ele tomasse a medicação. [...] Seria estranho se fosse do género: 'O meu avô está a ter outro episódio e vai ficar viral'", adianta.

"A influência que a mãe teve nele, a influência dele na cultura do hip hop, na moda, como ele alterou o paradigma. Cresci a adorar este homem e continuo a adorá-lo apesar da m**** que ele diz", confessa.

"Para mim há uma coisa no Ye: ele sabe, ele sabe que está a ser um idiota, e já admitiu isso, ele sabe, ele sabe… Mas há momentos em que pergunto: '‘Pessoal, o que é que está a acontecer aqui?'. Não é ter um problema com alguém, eu não tenho um desentendimento com um ser humano que expressou abertamente que tem de lidar com um problema de saúde mental", diz ainda.

"Aquilo com que tenho um problema é nós, enquanto sociedade, não rodearmos essa pessoa e dizermos: 'Talvez este não seja o momento para pegares num microfone e dizeres tudo o que te vem à cabeça. Se isso é o que queres dizer quando estás medicado, então é outra história, mas como tu nos disseste isso, não vou ficar sem fazer nada'", sublinha, lamentando o facto de as pessoas não fazerem nada para ajudar e apenas criticar.

"Há muitas pessoas que ficam tristes, fazem o luto quando morres, mas quando estavas vivo não te disseram nada", completa.

