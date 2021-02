Foi através de uma montagem partilhada nas redes sociais, onde mostra imagens do antes e depois da perda de peso, que Fernando Mendes surpreendeu os seguidores com as diferenças.

"Três anos depois da operação, menos 40 quilos e muita qualidade de vida", começou por escrever na legenda de dois vídeos onde parece em dois jogos de futebol com quase sete anos de diferença.

"Veja aqui as diferenças, o antes no Jogo Figo & Resto do Mundo x SLB, realizado no dia 18 de Julho 2012, onde joguei apenas três minutos e o pós-operação no jogo Amigos do Ricardinho x Amigos do Luís Amado, realizado a 17 de Março 2019, onde joguei grande parte do jogo e até fui o melhor marcador, claro, com as assistências do Melhor do Mundo, o Ricardinho", completou.

Veja tudo na publicação abaixo:

