Adepta da prática de exercício físico, Ana Rita Clara não deixou que fosse a quarentena a alterar as suas rotinas. Em casa com o filho, Caetano, a apresentadora de televisão mostrou que é possível treinar em família.

"Hoje o dia começou cedo (procuro manter as rotinas todos os dias) e mais uma vez o treino diário não podia faltar. Mas uma das coisas mais positivas que podemos reter destes dias de isolamento é do fortalecimento da união familiar, deste amor que fica ainda mais intenso e agarrado à pele", começou por escrever Ana Rita Clara na legenda de um vídeo onde se mostra a treinar com o filho.

"Partilho convosco mais um plano de treinos e, novamente, com um meu super ajudante. Alguém tem um destes aí por casa e que adora estes vídeos e é mega ativo? Não há desculpas", completou.

Leia Também: "É um pesadelo": Carolina Patrocínio tenta fazer atividade com as filhas