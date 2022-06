Travis Barker, de 46 anos, foi levado para o hospital com urgência na manhã de terça-feira, 28 de junho.

O músico chegou ao hospital West Hills acompanhado pela mulher, Kourtney Kardashian, mas o seu estado de saúde terá obrigado a uma transferência de ambulância para o Cedars Sinai.

Na mesma manhã, antes de ser internado, Travis Barker partilhou no Twitter a seguinte mensagem: "Deus, me salve".

Não há ainda novos pormenores sobre o estado de saúde do músico, mas a filha, Alabama, de 16 anos, usou as redes sociais para nas últimas horas pedir que rezem pelo pai. "Por favor, enviem as vossas orações", escreveu a jovem no Instagram.

