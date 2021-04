Travis Barker celebrou a Páscoa com a namorada Kourtney Kardashian e a família da mesma, em Palm Springs, Califórnia.

A matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner, revelou que a famosa família ganhou equipamento de golfe personalizado para o feriado, tendo agradecido à marca a oferta. Além disso, agradeceu ainda em nome de Barker, do seu namorado, Corey Gamble, do namorado de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, e do pai da filha de Kylie Jenner, Travis Scott, que "já estavam no campo de golfe".

Por sua vez, Travis respondeu à publicação de Kris Jenner: "Feliz Páscoa, obrigado".

