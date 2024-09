Michaela Mabinty DePrince, renomada bailarina, morreu aos 29 anos, com apenas um dia de diferença da sua mãe adotiva.

Segundo a ABC News, que confirmou a informação junto da família, Michaela Mabinty DePrince morreu a 10 de setembro, enquanto Elaine DePrince, que a adotou ainda em criança, morreu a 11 de setembro.

Não foi divulgada a causa da morte de Michaela DePrince, que nasceu durante a guerra civil de Serra Leoa, onde viveu até aos quatro anos, num orfanato, após os pais biológicos terem falecido. Foi depois adotada por um casal americano.

Já Elaine DePrince morreu "durante um procedimento de rotina de preparação para uma cirurgia", segundo uma declaração da família divulgada nas redes sociais.

"Por mais inacreditável que possa parecer, as duas mortes não têm qualquer relação", afirmou a família. "A única maneira de dar sentido ao sem sentido é que Elaine, que já havia perdido três filhos há muitos anos, foi pela graça de Deus poupada da dor de experimentar a perda de um quarto filho", acrescentou a declaração.

"O luto por dois membros da família que morreram num período de 24 horas é trágico e devastador", escreveram.

Michaela DePrince foi segunda solista do Boston Ballet. Além disso, fez história como a mais jovem bailarina principal do Dance Theatre of Harlem e dançou também com o Dutch National Ballet.

O seu talento tornou-se reconhecido pelo grande público após uma participação em 'Lemonade', vídeo que acompanhou o álbum homónimo de Beyoncé. Além disso, tinha também participado na versão norte-americana do programa 'Dança com as Estrelas' e foi uma das protagonistas do documentário 'First Position' de Bess Kargman, lançado em 2011.

Em março de 2018, Madonna anunciou que iria realizar uma longa-metragem baseada no livro autobiográfico 'Taking Flight', publicado em 2014, embora tal nunca tenha acontecido.

Foi nomeada para a lista 30 Under 30 da Forbes em 2020 e foi também embaixadora da War Child, uma organização sem fins lucrativos dos Países Baixos que defende as crianças em países devastados pela guerra.