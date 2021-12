Alec Baldwin partilhou uma carta de apoio que recebeu da equipa com quem trabalhou nas gravações do filme 'Rust', projeto que terminou após uma tragédia, uma vez que o ator baleou, acidentalmente, dois colegas de trabalho, tendo uma cineasta, Halyna Hutchins, acabado por morrer.

"Esta carta foi escrita pela equipa do filme e da produção de 'Rust'. Não foi alterada ou influenciada de maneira alguma pelos produtores.

Nós, que assinamos, acreditamos que a narrativa pública à volta da tragédia no nosso local de trabalho é inadequada e gostaríamos de expressar uma perspetiva mais adequada da nossa experiência.

Ficamos magoados pela perda da nossa amiga e colega, Halyna Hutchins. Ela foi, durante muitos anos, a coração da nossa produção, e perdê-la afetou cada um de nós. Estamos a sofrer com a perda da nossa união, do nosso espírito, do nosso trabalho. Estamos a sofrer pelos nossos amigos que foram tornados alvos pelo público, enquanto estavam num processo de luto.

Infelizmente, na indústria cinematográfica, é comum trabalhar em produções pouco profissionais e sem ética para ganhar experiência. Muitos de nós trabalharam nesse género de produções. 'Rust' não era uma delas. Era profissional. Sabemos que nenhum set é perfeito, e como qualquer outra produção, 'Rust' tinha áreas brilhantes e outras mais desafiantes.

A descrição de Rust como um local de trabalho caótico, perigoso e explorador é falsa e distrai-nos do que mais importa: a memória de Halyna Hutchins, e a necessidade de encontrar alternativas modernas para lugares mais antigos e práticas mais seguras", lê-se na carta.

Os membros que escreveram a carta garantem também que a "moral da equipa era boa" e que os momentos de trabalho eram marcados por "gargalhadas e otimismo", sendo que os produtores sempre estiveram presentes durante todo o processo.

