O cantor Toy recorreu à sua página de Instagram para assinalar uma data muito especial. Apesar de ter celebrado o matrimónio em 2019, a relação com Daniela Correia foi oficializada anos antes, em 2009.

"Dia 22 de setembro de 2019 foi a nossa festa… Oficializamos perante família, amigos e todo o universo o nosso casamento. Casamento que foi concretizado no cartório de Setúbal no dia 7 de janeiro de 2009", recordou na publicação que fez este domingo.

"Exatamente há 15 anos assinámos um compromisso marcado no nosso coração com a escritura do amor", acrescentou.

"Parabéns pelos 15 anos, meu amor. A nossa palavra 'sempre' cada vez vai fazendo mais sentido. Amo-te", completou.

