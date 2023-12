Toy foi um dos artistas que marcou presença na emissão especial da TVI, 'Há Festa no Hospital', esta terça-feira, dia 12 de dezembro.

O artista atuou nesta emissão especial e conversou com os apresentadores Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, tendo acabado por protagonizar um momento que levou a muitas gargalhadas.

Isto porque, já a despedir-se, cantarolou: "O Natal é aqui, hoje na TVI, com a Goucha e a Cristina".

O apresentador reagiu logo ao engano do cantor. "Com a Goucha...", comentou, a rir-se. Por sua vez, Cristina Ferreira também não conseguiu conter as gargalhadas.

"Ia dizer com a Cristina e o Goucha mas enganei-me", explicou, de seguida, Toy. Veja o momento aqui.

