Tori Spelling anunciou na sua página de Instagram que está a dar várias novas malas Prada.

Uma vencedora ganhará todas as malas Prada com as quais a atriz está cercada na sua foto de Instagram. A competição é gratuita e disponível globalmente a qualquer pessoa que tenha uma conta na rede social.

O concurso termina a 7 de março de 2020 e um vencedor será anunciado a 8 de março de 2020.

A oferta da Tori foi criada pela empresa de marketing Social Acceleration Group, que criou brindes de luxo no passado com celebridades como a modelo Mara Teigen, a instrutora de fitness Amanda Elise Lee, a modelo Belle Lucia e a estrela de Reality Shows, Olivia Pierson.