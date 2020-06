Esta terça-feira, os fãs de Harry Jowsey e Francesca Farago ficaram de coração partido com a notícia de que o namoro do único casal de 'Too Hot To Handle' tinha chegado ao fim.

Foi Harry a dar a notícia, por via das redes sociais, revelando que a decisão partiu de si. Esta quarta-feira, publicou um vídeo no YouTube, intitulado "terminei com ela", no qual explicou o que o levou a querer o término.

O jovem australiano, de 22 anos, afirmou que se apaixonou realmente pela canadiana, de 26, e que viveu "os melhores momentos da sua vida" ao seu lado.

Contudo, alguns desentendimentos que surgiram ao longo da relação, sempre marcada pela distância, fizeram com que chegasse a um "ponto muito sombrio".

"Quando nós discutíamos eram simplesmente os piores e mais depressivos momentos da minha vida inteira", relatou.

"Sabia que se continuasse com a Francesca a relação ia terminar com ela de coração partido e eu seriamente depressivo", disse, frisando por fim que nutre a maior das admirações pela ex-namorada.

