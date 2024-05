Após ter sido internado no dia 16 de maio, tendo sido submetido a duas cirurgias, Tony Ramos deu a primeira entrevista.

O ator, de 75 anos, e a mulher, Lidiane, conversaram com o jornalista Hélder Duarte, no 'Fantástico', depois de Tony Ramos ter tido alta hospitalar na manhã da passada sexta-feira, dia 24 de maio.

Durante a entrevista, relata a Quem, Tony Ramos contou que acreditava que as dores que sentia na cabeça podiam estar relacionadas com a coluna. Por sua vez, a mulher do ator explicou que achava que o marido estava com efeitos da medicação que estava a tomar por causa das dores.

"Subi para ver como é que ele estava, e estava largado na cama. Estava apagado", relatou Lidiane.

Já o ator confessou que não se lembra de nada. "Não me lembro de quando a ambulância veio cá [a casa] e me levou", partilhou, acrescentando que só tem memórias do momento em que acordou já no hospital depois da primeira cirurgia.

O médico que operou Tony Ramos explicou que "ele estava em coma superficial, mas já não atendia, não comunicava, não abria os olhos". E também tranquilizou os fãs, amigos e familiares do artista. "Vai voltar a tudo, ele está ótimo, não tem nenhum problema. Teve uma recuperação plena", destacou.

Ainda durante a entrevista, Tony Ramos declarou-se à mulher. "Eu e ela somos um corpo só".

